خلال لقاءه بالشيخ الكربلائي.. السفير الالماني: السيد السيستاني يمثل الحالة المطلوبة بالعراق من اجل تقدم هذا البلد (فيديو)

2021/12/22 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجع السيستاني، الشيخ

عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاربعاء،

السفير الالماني في العراق مارتن ييغر،

فيما اكد الاخير بعد زيارته لبعض مؤسسات

العتبة الحسينية المقدسة بأنها مشاريع

تعطي الامل ل

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