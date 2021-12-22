إحصائية رسمية من وزارة الداخلية بالجرائم المسجلة خلال عام 2021

2021/12/22 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن احصائية رسمية بالجرائم المسجلة لعام ٢٠٢١.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "جرائم القتل المسجلة 1077 جريمة، والمتكشفة منها 666 جريمة".

واضاف، ان "جرائم الشروع بالقتل المسجل 1646 جريمة، المتكشفه منها 907 جريمة".

واسار الى "جرائم الاحتيال المسجل 11216 جريمة المكتشف منها 7961 جريمة، مبينا ان "جرائم السطو المسلح المسجل 7 المكتشف منها 4 ".

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