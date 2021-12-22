انتر ميلان يعزز صدارته للدوري الايطالي بفوز ثمين على تورينو

2021/12/22 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي، عقب فوزه على ضيفه تورينو 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.وهز دمفريس لاعب منتخب هولندا الشباك بعد 30 دقيقة، عقب هجمة مرتدة بدأت عند حدود منطقة جزاء إنتر.ورفع الإنتر رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي، الذي سيواجه سبيزيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد تورينو عند 25 نقطة في المركز 11، حيث وضعت الخسارة أمام إنتر حدا لمسيرته الخالية من الهزائم في آخر أربع مباريات./انتهى3

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