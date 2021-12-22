اتحاد الكرة يصدر قرارات انضباطية على خلفية مباراة نفط الوسط وزاخو ببطولة الكأس

2021/12/22 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، حزمة من القرارات على خلفية مباراة نفط الوسط وزاخو في بطولة كأس العراق.وذكر الاتحاد في بيان :" ان لجنة الانضباط عقدت اجتماعاً لمناقشةِ الأحداث التي رافقت مباراة فريقي نفط الوسط وزاخو في بطولة كأس العراق، ولدى مناقشة تقرير مشرف المباراة (حسن مولی) الذي تضمن وجودَ حالاتِ تجاوزٍ من قبل الملاك التدريبي لفريق نفط الوسط وقسم من اللاعبين وعضو الإدارة لنادي نفط الوسط، تقرر:1.حرمان مدرب نادي نفط الوسط (عبد الغني شهد) من مرافقة الفريق لمباراةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (4000000) أربعة ملايين دينار عراقي استناداً الى المادة ( 51 /1 ) انضباط.2.حرمان مدرب الحراس في نادي نفط الوسط (هادي جابر) من مرافقة الفريق مباراتين استناداً للمادة ( 1/51 ) انضباط.3.فرض غرامةٍ ماليةٍ على مساعد المدرب لنادي نفط الوسط (حيدر نجم) قدرها (4000000) أربعة ملايين دينار عراقي استناداً الى المادة ( 1/51 ) انضباط.4.حرمان لاعب نادي نفط الوسط (رسلان حنون) من اللعب لنهايةِ المرحلة الأولى من الدوري الممتاز استناداً للمادة ( 2/51 ) انضباط.5.حرمان عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، ومشرف الفريق (هيثم بعيوي) من مرافقة الفريق لمباراتين استناداً الى المادة ( 52 ) انضباط./ انتهى

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