2021/12/22 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري إن السعودية "لا تزال تطبق أجندة غير عربية لأن السياسة السعودية مازالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول سوري: دمشق أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول سوري: دمشق أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).