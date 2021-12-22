2021/12/22 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شركات أثاث" و"عملات مزيفة"..عقوبات أميركية تستهدف تنظيم القاعدة في البرازيل

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