2021/12/22 | 23:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياسين عزيز: المالكي سمع كلام من البارزاني لم يرضيه وزيارة الاطار لاربيل لم تحقق نتائجها | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياسين عزيز: المالكي سمع كلام من البارزاني لم يرضيه وزيارة الاطار لاربيل لم تحقق نتائجها | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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