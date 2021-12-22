2021/12/22 | 23:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع العراق؛ وذلك عقب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت شمالي البلاد.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إنها “تعرب تضامنها مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين”.

وعبّرت الوزارة، بحسب البيان، عن “خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن تضامنها مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن تضامنها مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).