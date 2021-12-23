ماهو مصير جثث قتلى

2021/12/23 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر طبي، اليوم الاربعاء، عن مصير جثث تنظيم داعش التي يتم قتلها من قبل القوات الامنية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الغارات الجوية والاشتباكات التي تجري في بعض القواطع الامنية في ديالى تخلف جثث لقتلى داعش بعضها أشلاء".

وأضاف ان "الجثث والاشلاء يتم نقلها الى الطب العدلي في اطراف بعقوبة"، مشيرا الى ان "الجثة تبقى فترة زمنية محددة بانتظار من يستلمها من ذوي القتيل اذا كانت معرفة بالهوية".

وأفاد انه "في حال لم يجري استلامها يتم دفنها في مقبرة خاصة تسمى مجهولي الهوية تقع في اطراف بعقوبة من قبل متعهد بدفن الجثث المجهولة سواء اكانت لقتلى داعش او غيرها ممن لايعرف هويتها".

وتابع ان "اغلب جثث داعش لايجري استلامها وان كانت معرفة كون ذويهم يعلنون البراءة منهم ومن افعالهم"، مؤكدا ان "التعامل مع الجثث يجري وفق السياقات والاطر الرسمية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة".

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