وزير الخارجية الايطالي يجري زيارتين رسميتين الى الكويت والعراق

2021/12/23 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ذكرت الحكومة الايطالية، ان وزير الخارجية لويجي دي مايو، سيجري زيارتين رسميتين للكويت والعراق.واوضحت الحكومة - وفقًا لوكالة الانباء الايطالية (أكي) :" ان زيارة دي مايو تتضمن تفقد الكتيبة الايطالية في قاعدة السالم بالكويت والتهنئة باعياد الميلاد".كما سيلتقي دي مايو، في بغداد، كلا من الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالاضافة الى تفقده الكتيبة العسكرية الايطالية بالعراق ضمن بعثة حلف شمال الاطلسي (ناتو) وسيجتمع مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني"./انتهى2

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