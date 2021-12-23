صلاح يلتحق بمنتخب مصر قبل ايام من البطولة الافريقية

2021/12/23 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت تقارير صحفية بريطانية تلقي ليفربول الموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم على بقاء محمد صلاح هداف الفريق والبريميرليغ مع النادي الانكليزي وخوض مواجهة تشيلسي، قبل الانضمام لبعثة /الفراعنة/ المشاركة في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.وقالت صحيفة /ليفربول إكو/ إن الاتحاد المصري أبلغ ليفربول موافقته على بقاء صلاح في أنفيلد حتى بعد مباراة تشيلسي، ما يعني أنه سيغيب فقط عن مباراتي المرحلتين 22 و23 من الدوري الإنكليزي الممتاز خلال فترة البطولة القارية التي تستمر حتى السادس من شباط المقبل.ويلعب ليفربول مع تشيلسي في ستامفورد بريدج في ثاني أيام العام الجديد، قبل انضمام صلاح للمنتخب المصري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.وتنص قوانين الفيفا على انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم قبل نحو أسبوعين من أول مباراة للفريق في أي بطولة قارية، لكن الاتحاد المصري وافق بشكل ودي على بقاء صلاح مع ليفربول قبل نحو عشرة أيام على خوض مصر مباراتها الأولى في البطولة التي توجت بلقبها سبع مرات من قبل في رقم قياسي.وتفتتح مصر، التي توجت بآخر ألقابها السبعة في 2010، مبارياتها في المجموعة الرابعة أمام نيجيريا في 11 كانون الثاني المقبل، قبل مواجهة غينيا بيساو في 15 منه ثم السودان في 19 من الشهر ذاته./انتهى3

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