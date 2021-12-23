اجتماع ’رفيع’ لمناقشة اعتماد أساليب الري الحديثة وملف الماء

2021/12/23 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأربعاء، بدء اعتماد أساليب وطرق الري الحديثة، لتقليل الضائعات المائية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، "أكدت اللجنة الوطنية العليا للمياه، خلال الجلسة الثانية للجنة خلال سنة 2021، التي عُقدت اليوم بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا، مصطفى الكاظمي، التي رأسها وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، الذي أكد اهتمام الحكومة العراقية بملف المياه في ظل تحديات التغيرات المناخية والشحة المائية التي يعاني منها البلد لأكثر من موسم خلال هذه المرحلة، جراء انحسار الأمطار وسياسات دول الجوار: تسخير الجهد الحكومي نحو قيام وزارة الموارد المائية، باعتماد أساليب وطرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية وضمان وصول المياه لذنائب الأنهر والجداول، وإيعازها بإرسال وفد فني معزز بالآليات والمعدات، لمتابعة الموقف في إقليم كردستان، جراء السيول التي اجتاحت محافظة أربيل مؤخراً، نتيجة لغزارة الأمطار المتساقطة، ومتابعة الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية، بالاستفادة منها في خزين السدود وبحيرة الثرثار، وعدها بداية لنهاية الشحة المائية في البلاد".

وأشار الحمداني، إلى أن "الاجتماعات ستعقد بشكل دوري لمواجهة أي طارئ في ضوء التغيرات المناخية، من أجل الوقوف على أهم المستجدات ومتابعة الموقف المائي، ووضع الحلول الملائمة والعاجلة، واتخاذ القرارات الهامة ذات الصلة بملف المياه، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه هذا الملف الحيوي".

وتابع البيان، "كما شدد المجتمعون، على ضرورة المحافظة على بيئة الأنهر من التلوث، وعدم رمي المخلفات على اختلاف انواعها في الأنهر الرئيسة والروافد والمسطحات المائية، إضافة إلى مناقشات ومداخلات السادة أعضاء اللجنة من مختلف المؤسسات الرسمية، التي قدمت تقريراً متكاملاً عن آليات مواجهة الأزمة، كما تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تدعم معالجة الشحة المائية وملف العلاقات مع دول الجوار، التي ستطبق قريبا على أرض الواقع بعد المصادقة عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء".

وعُقد الاجتماع - وفق البيان "بحضور وزير الزراعة والبيئة، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة إلى المديرين العامين في وزارات، الخارجية والتخطيط والاعمار والإسكان والاشغال والبلديات العامة، فضلاً عن هيئة المستشارين وممثلين عن حكومة إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع ’رفيع’ لمناقشة اعتماد أساليب الري الحديثة وملف الماء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع ’رفيع’ لمناقشة اعتماد أساليب الري الحديثة وملف الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).