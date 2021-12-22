تقارير: برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم مهاجم السيتي

2021/12/23 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل برشلونة الإسباني الى اتفاق لضمّ مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنكليزية الاربعاء.

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