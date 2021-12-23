انتصار لليسار في تشيلي.. إلى أي مدى يمكن أن يحدث تغيير الآن؟ - مصطفى عبد الغني

2021/12/23 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيخرج مئات الآلاف من الناس إلى شوارع تشيلي، يوم الأحد، للاحتفال بفوز المرشح الرئاسي اليساري جابرييل بوريتش وهزيمة اليميني المتطرف أنطونيو كاست.



فاز بوريتش بنسبة 56% من الأصوات مقابل 44%.



صعد اسم بوريتش بقيادته للاحتجاجات المعارضة لخصخصة التعليم في 2011، وأصبح ثاني رئيس في تاريخ تشيلي يحصل على أكثر من 4 ملايين صوت.جاءت هذه الانتخابات بعد احتجاجات جماهيرية قوية في ......





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