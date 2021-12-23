الحكمة يوضح موقفه من الحكومة المقبلة ويكشف عن اتباعه خطوة بشأن المفاوضات

2021/12/23 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن تيار الحكمة، اليوم الخميس، عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، مبينا انه سيكون طرفا في تقريب وجهات النظر.

وقال القيادي في الحكمة هاشم الحسناوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الأرقام النيابية لتيار الحكمة لاتؤهله للمشاركة في الحكومة المقبلة".

وأضاف ان "الحكمة لن تشارك في تشكيل الحكومة ولا يريد التيار ان يكون طرفا مكمل"، مشيرا الى انه "قرار الحكمة هو إعادة تنظيم التيار والقواعد والعمل على ترتيب الأوراق".

وأوضح الحسناوي ان "عدم المشاركة لا يمنع من ان يشارك في تقريب وجهات النظر وجزء من التهدئة والحوارات بين الأطراف السياسية".

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