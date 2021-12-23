بالفيديو.. البركة

2021/12/23 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى في اقصى شرق ديالى في وادي منخفض شبه صحراوية تبرز من بعيد قبة مرقد سيد الحاج يوسف الذي يعود نسبه الى اهل البيت الاطهار وبجواره بركة ماء عمرها مئات السنين تعمل في باطنها غرابة اثارت حيرة الاهالي لقدرتها العجيبة على علاج 13 مرضا جلديا في ان واحد.

وقال منصور الربيعي وهو من اهالي منطقة حاج يوسف في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" البركة العجيبة هي بمثابة صيدلية شافية لنحو 13 مرضا جلديا والامر للوهلة الاولى ينظر اليه البعض على انه غريب ولكن حقيقة معترف بها وهذا مايجذب اليها الاف العراقيين من شتى مناطق البلاد من اجل الشفاء".واضاف الربيعي،ان" مياه البركة المعدنية تضم عناصر كيميائية علاجية للامراض الجلدية وهذا ما اثبته بعض الفحوصات المختبرية مؤكدا بان البركة هي بمثابة واحة لعلاج الفقراء دون اي ثمن كما ان ترسبات البركة تحمل عناصر شافية للامراض الجلدية ما يدفع المرضى الى وضعها على اجسادهم لفترة ساعة قبل ان يبرز مفعولها فيما بعد".

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