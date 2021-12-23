تصريحات جديدة لمشعان الجبوري ’يهاجم’ فيها الحلبوسي

2021/12/23 | 00:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم القيادي في تحالف "العزم" مشعان الجبوري، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود دعم واضح لتوليه منصب رئاسة البرلمان مرة أخرى.

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وقال الجبوري خلال حوار أجراه معه الزميل أحمد ملا طلال، تابعه "ناس" (22 كانون الأول 2021)، إن "اتفاقاً تم بين (محمد الحلبوسي – مسعود بارزاني – خميس الخنجر)، يقضي بتبادل الدعم بين الأطراف التي ذكرت آنفاً، حيث ستمكن هذه الخطوة الكتلة الأكبر التي ستتفق مع هذا المحور، من حسم تسمية الرئاسات الثلاث بدفعة واحدة، ولن يستطيع أحد الغدر كما حصل سابقاً".

وعن منصب رئيس البرلمان، أوضح الجبوري أن "لدى إيران فيتو داخل العراق، يستخدم عبر الإطار التنسيقي، لكن مقعد رئاسة البرلمان في المرحلة الراهنة لم يعد شأناً إيرانياً".

وتابع الجبوري، أن "الحلبوسي سيشكل خطراً على جميع السياسيين في حال توليه مرة اخرى منصب رئيس البرلمان لانه ليس بصاحب كلمة ولا يهتم لصديق أو حليف..



لن تشعر إلا وقصم ظهر أحدهم، لكن هذه المرة أخذت عليه التزامات واتفاقات بتعهدات دول".

كما أردف، أن "هناك مرشحين آخرين لرئاسة البرلمان، لكن عاصفة الحلبوسي الهوجاء يجب التعاطي معها لكي لا تلحق ضرراً كبيراً، لا سيما وانها مدعومة من دول، لذلك يجب ان نتجنبها وننحني لها، لأنها ستسحق كل من يقف أمامها".

وأشار إلى أن "الاتفاق بين الخنجر والحلبوسي الذي جرى خارج العراق والالتزامات التي جرت في اربيل بحضور مسعود بارزاني لن تمكن أي نائب سني آخر من ان يكون رئيساً للبرلمان سوى الحلبوسي".

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