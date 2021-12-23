2021/12/23 | 00:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، ضبط أسلحة على مركب صيد " عديم الهوية" في شمال بحر الحرب في 20 ديسمبر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة المركزية الأميركية تعلن ضبط مئات البنادق والذخائر على مركب في بحر العرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة المركزية الأميركية تعلن ضبط مئات البنادق والذخائر على مركب في بحر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).