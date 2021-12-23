وفد الإطار التنسيقي الشيعي يبحث في أربيل نتائج الانتخابات

2021/12/23 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ بحث‭ ‬وفد‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬برئاسة‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬ملفات‭ ‬العر‭ ‬اق‭ ‬الساخنة‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬سبقه‭ ‬مع‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردسنان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬ اكد‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفد‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬برئاسة‭ ‬المالكي،‭ ‬الاربعاء،الذي‭ ‬يزور‭ ‬الإقليم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ […]

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