مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الأمريكي‭ ‬يناقش‭ ‬الملف‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬

2021/12/23 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي‭ ‬في‭ ‬الباسيج‭ ‬يهدد‭ ‬بتسوية‭ ‬مفاعل‭ ‬ديمونا‭ ‬بالأرض طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أجرى‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬الأربعاء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬عميقة‮»‬‭ ‬للمفاوضات‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلي‭.‬ وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الأميركي‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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