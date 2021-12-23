2021/12/23 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيادي في الباسيج يهدد بتسوية مفاعل ديمونا بالأرض طهران – بيروت- الزمان أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي الأربعاء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حذر من «تداعيات عميقة» للمفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني على الأمن الإسرائيلي.
وقال المستشار الأميركي جيك سوليفان الذي كان قد وصل الى إسرائيل في وقت متأخر الثلاثاء […]
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وقال المستشار الأميركي جيك سوليفان الذي كان قد وصل الى إسرائيل في وقت متأخر الثلاثاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن الأمريكي يناقش الملف الإيراني في اسرائيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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