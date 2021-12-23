تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

2021/12/23 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬الجمعة‭ ‬لن‭ ‬تجرى‭ ‬بعدما‭ ‬تقدمت‭ ‬المفوضية‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬باقتراح‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتأجيلها‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬موعدها‭ ‬الأساسي‭. ‬وتزامن‭ ‬اقتراح‭ ‬المفوضية‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬لجنة‭ ‬نيابية‭ ‬استحالة‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتقارير‭ […]

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