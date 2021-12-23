سقوط طائرة مسيرة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد

2021/12/23 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط طائرة مسيرة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالساعة 2320 سقطت طائرة مسيرة في منطقة المنصور ضمن م 607 تحديد خلف محطة وقود ابو جعفر المنصور".

واضاف ان "انطلاق الطائرة من منطقة الحارثية".

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