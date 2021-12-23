ايران تزّود العراق بثلاثمائة وثيقة تخص اغتيال سليماني واستبعاد سوريا ولبنان من التحقيقات

2021/12/23 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬بأدلة‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعملية‭ ‬اغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬‮«‬القدس‮»‬‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭. ‬وقال‭ ‬غريب‭ ‬عبادي‭ ‬أمين‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬قرابة‭ ‬300‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الإيرانية‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬سليماني‭ ‬ورفاقه‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ […]

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