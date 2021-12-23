التحضير للانتخابات المقبلة

2021/12/23 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قضى‭ ‬العراقيون‭ ‬المتطلعون‭ ‬لغد‭ ‬أفضل،‭ ‬كاملَ‭ ‬سنة‭ ‬‮٢٠٢١‬‭ ‬والصخب‭ ‬يحيط‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬حول‭ ‬التحضير‭ ‬للانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬والشكوك‭ ‬في‭ ‬اقامتها‭ ‬او‭ ‬تأجيلها،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬ونزول‭ ‬في‭ ‬موجات‭ ‬القلق‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬النفسي‭ ‬والمعيشي‭ ‬للناس،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ […]

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