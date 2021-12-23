محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه ويعلن موعداً لكشف الأسباب

2021/12/23 | 01:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلن عن مؤتمر صحفي لكشف مسببات إقدامه على هذا القرار.

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وجاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار بعد منتصف ليلة الأربعاء على الخميس (23 كانون الأول 2021)، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".

وأضاف "وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".

وتابع "سيعقد السيد المحافظ مؤتمراً صحفياً الخميس لبيان اسباب وتفاصيل الاستقالة".

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