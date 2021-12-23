محافظ ذي قار يقدم استقالته الى الكاظمي

2021/12/23 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قدّم محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وجاء في بيان نشره الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة".



وأضاف "وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخاص لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فإنه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما".وتابع "سيعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً الخميس لبيان اسباب وتفاصيل الاستقالة".

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