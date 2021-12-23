2021/12/23 | 01:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة تمكن فريق ليفربول من التغلب على ضيفه ليستر سيتي من أصل ركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي ٣-٣، ضمن فعاليات رُبع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الأنفيلد .

ثلاثة أهداف في شوط واحد للضيوف بتوقيع جيمي فاردي في الدقائق ٩-١٣ وجيمس ماديسون في الدقيقة ٣٣ .

بينما سجل للريدز كلًا من تشامبرلين، جوتا ومينامينو في الدقائق ١٩-٦٨-(٩٥+) لينتهي الوقت الأصلي بثلاثية لكلا الفريقين .

أضاع للثعالب لوك توماس وريان بيرتراند، ليمنحا الغلبة لأصحاب الأرض في سيناريو مُثير على أرضية الأنفيلد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بركلات الترجيح ليفربول يفوز على ليستر سيتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بركلات الترجيح ليفربول يفوز على ليستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).