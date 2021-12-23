بهدفين لهدف .. الملكي يقهر بلباو

2021/12/23 | 01:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز فريق ريال مدريد على اتلتيك بلباو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب سان ماميس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني ( الليجا ) .بدأ ريال مدريد المباراة بقوة وسجل كريم بنزيما هدفين متتاليين في الدقيقيتين 4 و7 ، وسرعان ما تعادل بلباو في الدقيقة 10 بواسطة اللاعب اوهيان سانسيت .لكن الفريقين عجزا عن التسجيل طوال ما تبقى من المباراة مع افضلية واستحواذ للفريق الباسكي اغلب دقائق الشوط الثاني ./ انتهى

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