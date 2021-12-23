حكايات من الفولكلور الكردي-لا تأمن لامرأة ولا لرجل حكومة - ماجد الحيدر

2021/12/23 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحلقة الخامسةلا تأمن لامرأة، ولا لرجل حكومةاستدعى شيخٌ طريح الفراش ولده الوحيد وقال له:- تعال يا بني كي أعطيك نصيحة ثمينة شريطة أن تلتزم بها.أجابه الولد:- قل يا أبي.- هذه الدنيا فانية وربما رحلتُ عنها غداً فخذ عني يا ولدي ألا تأمن لامرأة ولا لرجل حكومة.وسرعان ما مات الرجل تاركاً لابنه كل ثروته.



مضت أيام الحداد وأخذ الابن يفكر بنصيحة أبيه ومغزاها وقال في نفسه:- ......





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