صورة من موقع سقوط الطائرة المسيّرة في منطقة المنصور

2021/12/23 | 02:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حصل "ناس"، على صورة من مكان سقوط الطائرة المسيرة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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