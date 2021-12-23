2021/12/23 | 02:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةابتعد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بالتغلب على أتلتيك بيلباو بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سان ماميس.آخر مباريات ريال مدريد في عام 2021 والتي أقيمت لحساب الجولة 21 من الدوري الإسباني، شهدت أداءً معتادًا "دفاعيًا" من كتيبة كارلو أنشيلوتي.

المباراة كانت قريبة نوعًا ما من سيناريو مباراة الذهاب، حيث تقدم كريم بنزيما في الدقيقة الرابعة ثم عاد وسجل الثاني في الدقيقة العاشرة.

لكن بيلباو لم يفقد الأمل ونجح في تقليص الفارق بالدقيقة العاشرة من خلال سانكيت، وبعد ذلك تراجع الريال للدفاع حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.الآن و بعد نتيجة اليوم ، ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية (للأندلسيين مباراة أقل)، بينما تجمد رصيد بيلباو عند النقطة 24 في المركز العاشر.

أما أتلتيكو مدريد فتجمد رصيده من النقاط عند 29 نقطة في المركز الخامس، أي بفارق نقطة واحدة عن برشلونة السابع، وبفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع، راييو فاييكانو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحقق فوزا صعب على اتلتيك بلباو بهدفين لهدف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحقق فوزا صعب على اتلتيك بلباو بهدفين لهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).