محافظ ذي قار يستقيل من منصبه

2021/12/23 | 02:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، استقالته من منصبه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان :" ان المحافظ احمد غني الخفاجي اقدم على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للامن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة ".واضاف :" اذ يقدم المحافظ اعتذاره لابناء ذي قار كافة عن اي تقصير، فانه يرجو لهم ولجميع ابناء شعبنا العراقي الكريم الحياة الهانئة والمستقرة دائما"./ انتهى

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