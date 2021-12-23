بفوز صعب على بيلباو .. الملكي يعزز صدارته الليجا الاسبانية

2021/12/23 | 02:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على اتلتيك بيلباو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب سان ماميس ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني ( الليجا ) .بدأ ريال مدريد المباراة بقوة وسجل كريم بنزيما هدفين متتاليين في الدقيقيتين 4 و7 ، وسرعان ما تعادل بيلباو في الدقيقة 10 بواسطة اللاعب اوهيان سانسيت .لكن الفريقين عجزا عن التسجيل طوال ما تبقى من المباراة مع افضلية واستحواذ اكثر للفريق الباسكي اغلب دقائق الشوط الثاني .وبهذه النتيجة عزز ريال مدريد صدارته جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما حل اتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة./ انتهى

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