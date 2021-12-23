رديف ليفربول يعود من بعيد ويعبر إلى نصف نهائي كأس الرابطة

2021/12/23 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ليفربول بفريقه الرديف من بعيد معادلاً النتيحة 3-3 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع قبل أن يخرج فائزًا بركلات الترجيح ضد ضيفه ليستر سيتي، الأربعاء، ليعبر برفقة توتنهام وتشلسي الفائزين على وست هام وبرنتفورد تواليًا، إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم.

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