2021/12/23 | 02:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قدم محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على خلفية احتجاجات جديدة.

وقال الناطق باسم الخفاجي في بيان، فجر 23 كانون الأول/ديسمبر، إنّ الخفاجي "أقدم على تقديم استقالته من المنصب إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصًا منه على المصلحة العامة، وتقديمًا للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

اقرأ/ي أيضًا: إطلاق نار على متظاهرين في الناصرية..



والكاظمي يعلن فتح تحقيق

وأضاف الناطق، أنّ "المحافظ قدم اعتذاره الخاص لأبناء ذي قار كافة عن أي تقصير"، مبينًا أنّ الخفاجي "سيعقد اليوم مؤتمرًا صحافيًا لبيان أسباب استقالته".

وأصيب 3 متظاهرين من الخريجين على الأقلّ في إطلاق نار وأعمال عنف استهدفت المحتجين وسط مدينة الناصرية واستمرت حتى عصر الأربعاء 22 كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ/ي أيضًا:

الرصاص يشعل الناصرية مجددًا..



ووفد الكاظمي يغادر دون نتائج

لحظة "الانفجار"..



عواقب عقدين من الإفلات من العقاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعلن تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يعلن تقديم استقالته إلى رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).