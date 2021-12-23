فرنسا.. إصابة وزير التجارة الخارجية بكورونا

2021/12/23 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا.وقال فرانك ريستر في تغريدة على "تويتر": "بعد إصابتي بالحمى، أجريت فحصا أثبتت نتائجه إصابتي بفيروس كورونا".وأضاف: "عزلت نفسي هذا المساء وأقوم بمهماتي عن بعد".ووجه الوزير نصيحة للفرنسيين حيث قال: "كونوا حذرين..تلقوا التطعيم..احموا أحباءكم باحترام التعليمات الصحية".

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