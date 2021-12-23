2021/12/23 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_زويدي كنت من البداية كتبت أنها فتاة عادية ليست جميلة ولا فاتنة ...



لم اكتب ذلك بلساني بل بلسان أمها وتوأمها ...



كانت تمتلك شعرا اصفر كسنابل القمح الذهبية عيناها مزيج من العسل والزيت الأخضرووجهها الجميل المزين بالنقاط كالليل المزين بالنجوم ...



جميلة هي أو أنها الأكثر جمالا من بين إناث العالم سبحان الخالق لقد بلغت ابعد مناصب الحب في قلبي جمالها اليوسفي ليس بالمظهر فقط بل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزء الثاني من مقال - صفاء تبحث عن الصفاء- - صفاء زويدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزء الثاني من مقال - صفاء تبحث عن الصفاء- - صفاء زويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).