نحو مشروع ثقافي للقاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية - حاتم الجوهرى

2021/12/23 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى مع اختيار منظمة " الإيسيسكو" (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة) لمدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022م، وذلك تعويضا عن تعذر تفعيل اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2020م الذي حمل الصدمة الأولى للعالم مع ظهر وباء الكورونا، يجب علينا الإشارة لأهمية الفصل بين مستويين من العمل الثقافي المطلوب في هذا السياق، المستوى الأول وهو العمل على المستوى التقليدي والنمطي والمعتاد في ......





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