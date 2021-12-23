سوداني يرد على كتابي: مقدمة للأخطاء اللغوية في القرآن - سامي الذيب

2021/12/23 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب يسعدني أن انشر ما كتبه لي المهندس بدر الدين العتَّاق، سوداني مقيم في القاهرة، ردا على كتابي المعنونمقدمة للأخطاء اللغوية في القرآنوالذي يمكنكم تحميله مجانا من https://www.academia.edu/44985888---------------بسم الله الرحمن الرحيمالأخطاء اللغوية في القرآن القاهرة في : 22 / 12 / 2021 م كتب مهندس ......





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