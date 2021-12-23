2021/12/23 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأمور الملحوظة فى بعض – إن لم يكن العديد – من المجتمعات والأفراد في بلادنا هو إصدار الأحكام على الآخرين وحسابهم بدلا من ترك الحساب لله تعالى.وسواء تم نعت الآخرين بالكفر والزندقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا نهانا القرآن عن محاسبة اللآخرين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا نهانا القرآن عن محاسبة اللآخرين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).