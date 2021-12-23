قرعة كأس الرابطة الإنجليزية: قمتان لاهبتان في نصف النهائي

2021/12/23 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، مساء امس الأربعاء، بعد دقائق من نهاية مباريات ربع النهائي.وأسفرت القرعة عن مواجهة خاصة بين ثنائي لندن: تشيلسي وتوتنهام، أما المواجهة الثانية فستجمع بين ليفربول وآرسنال.وتأهل توتنهام إلى نصف النهائي بعد تخطيه جاره وست هام يونايتد 2-1، فيما تخطى تشيلسي مضيفه برينتفورد 0-1 ضمن منافسات ربع النهائي.من ناحيته، بلغ ليفربول دور الأربعة بشق الأنفس، بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي 5-4 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 3-3، فيما وصل أرسنال إلى الدور ذاته، بفوزه على سندرلاند 5-1 مساء الأربعاء. وتم تحديد موعد مباراتي الذهاب في الأسبوع الأول من العام المقبل، ثم تقام مواجهات الإياب في الأسبوع الذي يليه.جدير بالذكر أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف المباراة النهائية يوم السابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط المقبل.

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