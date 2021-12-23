خبير عالمي: متحور أوميكرون بداية النهاية لفيروس كورونا

2021/12/23 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر البيانات عن المتحور أوميركون أن فيروس كورونا المستجد، كظاهرة اجتماعية، على وشك الانتهاء، وفق ما يخلص إليه أستاذ في جامعة جونز هوبكنز، التي دأبت على نشر حصيلة الوباء منذ ظهوره أول مرة في الصين.

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