وزير الخارجية المغربي يعرب عن

2021/12/23 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى زيارة إسرائيل قريبا، وذلك أثناء اجتماع عبر الفيديو، الأربعاء، ضم أيضا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لمناسبة مرور عام على تطبيع علاقات البلدين برعاية أميركية.

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