السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب فايزر لعلاج كوفيد

2021/12/23 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، الأربعاء، الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المصابين بالحصول على العلاج.

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