إدارة بايدن والشرق الأوسط

2021/12/23 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يحتاج المتابعون والمحللون للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط إلى بذل جهد كبير لملاحظة أن هذه السياسة في صيغتها البايدنية (نسبة إلى الرئيس جو بايدن) هي الأكثر ضبابية والافتقاد إلى خطوط واضحة المعالم.

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