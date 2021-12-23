سفير الحوثي لدى إيران يعلق على وفاة حسن إيرلو: وثيقة تكشف جرائم

2021/12/23 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب إبراهيم الدليمي، سفير جماعة الحوثي في طهران، على وفاة حسن إيرلو، سفير إيران لدى الحوثي في اليمن، واصفا إياه بـ"الشهيد".

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