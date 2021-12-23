2021/12/23 | 08:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت أسلحة على مركب صيد “إيراني المنشأ” في شمال بحر العرب في 20 ديسمبر الجاري، بحسب ما ذكره موقع “dvidshub”.وجاء في تغريدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الأمريكية تضبط أسلحة على مركب “قادم من إيران” في بحر العرب المركز الخبري الوطني.

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