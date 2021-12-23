القبض على 8 اشخاص من طرفي مشاجرة تسببت بإصابة شخص في ميسان

2021/12/23 | 08:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن فض مشاجرة بالاسلحة البيضاء حدثت في احدى مناطق مدينة العمارة مركز المحافظة".وقالت المديرية في بيان :" ان المشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص في منطقة حي الحسين ، و استخدمت فيها الاسلحة البيضاء ما ادى الى اصابة احد طرفي المشاجرة بجروح".واضاف البيان :" ان القوات الامنية قامت بفض المشاجرة والقبض على (8) أشخاص من طرفيها"./انتهى س

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