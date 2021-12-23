2021/12/23 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية تطورها غوغل لتنافس ساعات آبل وسامسونغ.وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة المركز الخبري الوطني.

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