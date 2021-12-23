الصين تدعو لمساعدة الدول النامية في مكافحة الإرهاب

2021/12/23 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اقترحت الصين على الدول الصديقة العمل على تنشيط الجهود المشتركة لدعم الدول النامية في مكافحة التطرف، من أجل إنشاء استراتيجية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية.وقال مساعد وزير الخارجية الصيني أو جيانحاو: “علينا […]

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